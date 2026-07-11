Москва тонет под напором мегациклона: Ветер срывает крыши, жители бегут

Москва тонет под напором мегациклона "Гайдар". Ветер срывает крыши, жители бегут, в отдельных районах под воду ушли дороги и тротуары, затруднено движение транспорта, а вода начала проникать в вестибюли станций метро.
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