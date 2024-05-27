ФСБ разработала планы по созданию инфраструктуры госграницы в новых регионах РФ

В России разработали планы по формированию пограничной инфраструктуры в новых регионах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
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