О правилах пограничного рыболовства — дончанам, въезжающим в Астраханскую область

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует жителей Ростовской области, планирующих выехать в Астраханскую область для осуществления отдыха, туризма или любительского рыболовства, о действующих в регионе Правилах пограничного режима.
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