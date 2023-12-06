Актуальные вопросы профилактики мошенничества и правового просвещения старшего поколения в Республике Адыгея

В ноябре Отделением СФР по Республике Адыгея организован и проведен круглый стол, в ходе которого обсуждены вопросы профилактики мошенничества и правового просвещения старшего поколения и социально уязвимых категорий граждан в Республике Адыгея.
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