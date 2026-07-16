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Царьград

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Соловьев спрогнозировал освобождение Донбасса до конца 2026 года

Соловьев спрогнозировал освобождение Донбасса до конца 2026 года

В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, Владимир Соловьев выразил ожидание, что Россия полностью освободит Донбасс до конца 2026 года и продвинется в Запорожской и Херсонской областях, если позволят обстоятельства.

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