Соловьев спрогнозировал освобождение Донбасса до конца 2026 года

В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, Владимир Соловьев выразил ожидание, что Россия полностью освободит Донбасс до конца 2026 года и продвинется в Запорожской и Херсонской областях, если позволят обстоятельства.
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