Абсурдная статистика: киевский режим снова подгоняет результаты опросов под себя

Абсурд — это определение, которое сейчас очень подходит для оценки действий киевского режима. Неслучайно сегодня, оценивая переговоры в Эр-Рияде, российский министр иностранных дел отдельно проговорил — на слово Киеву никто верить не будет.
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