БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Афганистан: от эллинизма к разрухе Или долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда

Афганистан: от эллинизма к разрухе Или долгий путь к реформам Мухаммеда Дауда

Возглавившему правительство Мухаммеду Дауду было над чем задуматься: проблем у Афганистана хватало Пролог или В плеяде великих Завершив цикл, посвященный англо-афганскому противостоянию позапрошлого века, в следующей статье отправимся во вторую половину минувшего столетия и поговорим о личности и политике первого афганского президента Мухаммеда Дауда.

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