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Сибига: некоторые страны согласились стать покровительницей украинцев в России

Сибига: некоторые страны согласились стать покровительницей украинцев в России

В рамках пресс-конференции, проходящей в Канаде, Ватикан, Катар и Южно-Африканская Республика решили стать покровительницами украинских военнопленных, находящихся в России, а также принудительно депортированных детей.

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Комментарии
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L
Lyudmila
А не проще ли всех этих опекаемых украинских мигрантов из России отправить в те страны-благодетельницы и покровительницы, которые так ратуют за их безопасность в России, кроме военнопленных конечно. В их отношении вначале суды должны пройти, укронацисты должны получить сроки и отсидеть в тюрьме за все их подлости и убийства. Много ли та же Америка к своим пленным доступ предоставляет да и Ес в том же числе. По моему скоро россиян от мигрантов-украинцев придется защищать, а не наоборот, так эти хохляцкие выродки в нашей стране распоясались.
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