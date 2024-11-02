Сибига: некоторые страны согласились стать покровительницей украинцев в России

L

Lyudmila

А не проще ли всех этих опекаемых украинских мигрантов из России отправить в те страны-благодетельницы и покровительницы, которые так ратуют за их безопасность в России, кроме военнопленных конечно. В их отношении вначале суды должны пройти, укронацисты должны получить сроки и отсидеть в тюрьме за все их подлости и убийства. Много ли та же Америка к своим пленным доступ предоставляет да и Ес в том же числе. По моему скоро россиян от мигрантов-украинцев придется защищать, а не наоборот, так эти хохляцкие выродки в нашей стране распоясались.