Овчинский: Жители Нагорного района проголосовали за переезд в современное жилье в рамках проекта КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что правительство Москвы одобрило реорганизацию участка площадью 2,84 га в Нагорном районе в рамках программы КРТ жилой застройки .
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