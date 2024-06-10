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Уголовник Доня: четыре года – не срок!

Уголовник Доня: четыре года – не срок!

Балаган планетарного масштаба случился: жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, теперь 45-му президенту США светит 136 лет тюрьмы.

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