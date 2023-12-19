В Китае издана книга, посвященная изучению и претворению в жизнь высказываний Си Цзиньпина по управлению чрезвычайными ситуациями

Пекин, 18 декабря /Синьхуа/ -- В Китае на днях вышла в свет книга, посвященная всестороннему изучению и претворению в жизнь важных высказываний генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об управлении чрезвычайными ситуациями.