Россия и Украина сообщают об авиаударах в приграничных районах

Россия и Украина объявили, что вечером во вторник и утром в среду они отразили многочисленные авиаудары, а усиление обстрелов приграничных районов вынудило обе стороны эвакуировать мирное население, сообщает Reuters.
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