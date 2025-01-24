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Apple привлекла опытнейшего менеджера, чтобы улучшить Siri и догнать конкуренто...

Apple привлекла опытнейшего менеджера, чтобы улучшить Siri и догнать конкуренто...

Apple привлекла опытнейшего менеджера, чтобы улучшить Siri и догнать конкурентов в сфере ИИНесмотря на запуск Apple Intelligence, функции на основе искусственного интеллекта от производителя iPhone пока не дотягивают до аналогов от конкурентов, таких как OpenAI или Anthropic, особенно из-за отсутствия собственного чат-бота.

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