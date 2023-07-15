ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Выжить в социуме: конформизм

Выжить в социуме: конформизм

Выжить в социуме: конформизм Изменение в поведении или мнении человека под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей – называется конформизм.

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Комментарии
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Владимир Акулов
Это  давно  доказано  в  социальной  психологии : нормальный  человек  подстраивается  под  *экспектации*-ожидания  своей  референтной  ,важной  для  тебя  значимой  группы...Иначе  -  будешь  отторгнут...  Попробуйте  в  тюрьме  не  подчиняться  *понятиям*  ...Попробуйте  на  работе  не  слушать  мнения  своего  начальника  и  коллектива  ...Попытайтесь  в  армии  не  подчиняться  приказам...Попробуйте  в  тоталитарной  стране  не  быть  конформистом  - вас  уничтожат...Конформизм  , социальная  мимикрия  ,  позволяющая  выживать  в  социуме.
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