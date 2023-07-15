Выжить в социуме: конформизм

ВА

Владимир Акулов

Это давно доказано в социальной психологии : нормальный человек подстраивается под *экспектации*-ожидания своей референтной ,важной для тебя значимой группы...Иначе - будешь отторгнут... Попробуйте в тюрьме не подчиняться *понятиям* ...Попробуйте на работе не слушать мнения своего начальника и коллектива ...Попытайтесь в армии не подчиняться приказам...Попробуйте в тоталитарной стране не быть конформистом - вас уничтожат...Конформизм , социальная мимикрия , позволяющая выживать в социуме.