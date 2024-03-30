В США поезд на водородном топливе установил новый мировой рекорд по дальности поездки

Поезд Flirt H2 на водородном топливе от швейцарского производителя компании Stadler был внесён недавно в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое расстояние, пройденное на водородных топливных элементах без дозаправки и подзарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)