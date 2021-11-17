Berg PRESS

375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Ну тогда откройте правду как снабжается Приднестровье газом и кто за него платит, госпожа Санду?Президент Молдави...
  • Meerflieger
    "...Вот тот мир будущего посткиберпанка, в который нас хотят загнать западные глашатаи цифровизации и вакцинации..."(...Гейтс и Фаучи при...
  • Meerflieger
    "...Если бы мы раньше могли предположить подобную проблему, мы бы подготовились..."(с)  Вот и всё, что нужно знать об...Санду: Молдавия н...

Россия начала поставку комплексов С-400 в Индию

Нью-Дели и Тель-Авив будут совместно инвестировать в создание технологий следующего поколения двойного назначения; Правительство Индии провело консультации с ведущими игроками крипторынка страны по поводу положений будущего закона, регулирующего криптовалюты; Lokheed Martin предлагает Индии совместное производство самолетов F21; аналитики отметили разночтения в индийской и российской декларации по итогам встречи в Нью-Дели по Афганистану; на фоне общемирового ухудшения показателей Индия удержалась на прежней позиции в Индексе эффективности изменения климата — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх