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RT Russia

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«Было очень холодно»: мать лётчика пропавшего в Приангарье Cessna 182 рассказала RT о его спасении

«Было очень холодно»: мать лётчика пропавшего в Приангарье Cessna 182 рассказала RT о его спасении

Мать одного из лётчиков самолёта Cessna 182, который пропал во время авиапатрулирования леса в Иркутской области и трое суток разыскивался спасателями, рассказала RT подробности спасения сына и его коллеги.

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