«Было очень холодно»: мать лётчика пропавшего в Приангарье Cessna 182 рассказала RT о его спасении

Мать одного из лётчиков самолёта Cessna 182, который пропал во время авиапатрулирования леса в Иркутской области и трое суток разыскивался спасателями, рассказала RT подробности спасения сына и его коллеги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии