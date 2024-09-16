Высокую ключевую ставку сочли опасной для экономики

Повысив ключевую ставку, Банк России послал сигнал бизнесу — инвестиции не будут окупаться. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов.
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