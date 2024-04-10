Ивановская область присоединится к федеральному проекту «День собственника»

<p> Мероприятие пройдет с 13 апреля по 13 июня 2024 года во всех регионах РФ. В этот период управляющие организации проводят общедомовые собрания собственников для рассмотрения отчета об управлении домом с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ.
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