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Космонавты Роскосмоса установили рекорд непрерывного пребывания на МКС

Космонавты Роскосмоса установили рекорд непрерывного пребывания на МКС

20 сентября 16:06:51 по московскому времени Олег Кононенко и Николай Чуб превысили достижение Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Франциско Рубио, которые совершили полет по программе МКС длительностью 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

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