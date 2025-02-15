«Простой понятный механизм». В Крыму выделили наиболее важный критерий в работе гостевых домов

В Крыму под председательством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия состоялось рабочее совещание по вопросу рассмотрения федерального законопроекта «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии