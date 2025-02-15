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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Простой понятный механизм». В Крыму выделили наиболее важный критерий в работе гостевых домов

«Простой понятный механизм». В Крыму выделили наиболее важный критерий в работе гостевых домов

В Крыму под председательством министра курортов и туризма РК Сергея Ганзия состоялось рабочее совещание по вопросу рассмотрения федерального законопроекта «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах».

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