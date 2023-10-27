На улице Котельной в Братске устанавливают опоры освещения

Удобный проезд с обустройством освещения и тротуаров обеспечит комфортное и безопасное движение автомобилистов и пешеходов к трем домам на 161 квартиру в Падунском районе Братска, которые достраиваются по программе переселения граждан из аварийного жилья.
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