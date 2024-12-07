ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Зотова
    Да, пусть сами едят свои мандарины!  Нахлебники чертовы!!!Русосвины вякают:...
  • В С
    Я смотрю на цены , а не на политику наебулиной.Ответ свидетелям ...
  • Ирина52
    А зачем нам вообще нужны мигранты с семьями,которые НЕ ХОТЯТ адаптироваться к нашей культуре? Чтобы они выросли и выр...Языковое гетто: р...

Неожиданно оборвалась история мигранта, избившего защитника Родины

Неожиданно оборвалась история мигранта, избившего защитника Родины

Русский компас Фото: тг-канал "Многонационал" Он напал на случайного мужчину вдвоём с приятелем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СимАчка Пушистая
бумеранг вещь неотвратимая...всегда прилетает точно по адресу.
Ответить
3 час.
Андрей
Все может быть... Да только что-то слишком много ,в последнее время , подобных историй от блогеров приходит! А в Следкоме ни сном, ни духом о случившемся...В телеграмм канале ,на их сайте, ни чего об этом не упоминается...
Ответить
1 час.
Сергей Мурашкин
Мне кажется у второго тоже ,что-то со здоровьем.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх