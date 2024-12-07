Русский компас Фото: тг-канал "Многонационал" Он напал на случайного мужчину вдвоём с приятелем.
Неожиданно оборвалась история мигранта, избившего защитника Родины
Комментарии
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СимАчка Пушистая
бумеранг вещь неотвратимая...всегда прилетает точно по адресу.
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3 час.
Андрей
Все может быть... Да только что-то слишком много ,в последнее время , подобных историй от блогеров приходит! А в Следкоме ни сном, ни духом о случившемся...В телеграмм канале ,на их сайте, ни чего об этом не упоминается...
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1 час.
Сергей Мурашкин
Мне кажется у второго тоже ,что-то со здоровьем.
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1 час.
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