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В Керчи не расселили аварийный дом с рухнувшим потолком

В Керчи не расселили аварийный дом с рухнувшим потолком

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нерасселении аварийного дома в Керчи Жителей многоквартирного дома по улице Репина в Керчи опубликовали видеообращение в соцсетях.

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