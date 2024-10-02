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Ноябрянка Ирина Шлапак завоевала специальный приз на конкурсе музейных работников Ямала

Ноябрянка Ирина Шлапак завоевала специальный приз на конкурсе музейных работников Ямала

Состязание проходило в Салехарде, в нём приняли участие 11 молодых специалистов. Научный сотрудник Музея воинской славы Ирина Шлапак презентовала проект «СВОи герои», посвященный ноябрянам — участникам специальной военной операции.

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