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Метеоролог рассказал о сюрпризах погоды в Москве на предстоящей неделе

Метеоролог рассказал о сюрпризах погоды в Москве на предстоящей неделе

В ночь на понедельник температура воздуха в центре Москвы составит +14…+15 градусов, по области — от +11 до +15.

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