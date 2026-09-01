Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине

Этой ночью Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности по объектам хранения военных грузов в Одесской области.
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Почему количество запускаемых в нашу сторону БПЛА не уменьшается??? Может ПОРА по бритам долбануть? Никто в ответ не дёрнется!!!