Боец UFC Дудакова ответила обвинившему ее в предательстве музыканту Мише Маваши

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировала на слова музыканта Миши Маваши, который назвал спортсменку предательницей, посчитав, что она сменила веру и приняла ислам.