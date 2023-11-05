Боец UFC Дудакова ответила обвинившему ее в предательстве музыканту Мише Маваши

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировала на слова музыканта Миши Маваши, который назвал спортсменку предательницей, посчитав, что она сменила веру и приняла ислам.
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