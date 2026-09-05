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Царьград

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Прокуратура Флориды оправдала женщину за стрельбу на парковке

Прокуратура Флориды оправдала женщину за стрельбу на парковке

Во Флориде женщина избежала обвинений после стрельбы на парковке Walmart 30 июня. Прокуратура Броварда пояснила, что Мелисса Пейн действовала в рамках закона и имела основание опасаться за свою жизнь.

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