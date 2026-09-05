Прокуратура Флориды оправдала женщину за стрельбу на парковке

Во Флориде женщина избежала обвинений после стрельбы на парковке Walmart 30 июня. Прокуратура Броварда пояснила, что Мелисса Пейн действовала в рамках закона и имела основание опасаться за свою жизнь.
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