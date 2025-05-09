Что делать, если скучно дома: 20 идей, чем заняться

«Скука — эмоция, которую часто недооценивают, считая её признаком лени или недостатка впечатлений. Однако на самом деле это сложное состояние, в котором человек сталкивается с самим собой, своими мыслями и нереализованными возможностями.
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