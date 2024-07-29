Сайт Банка России подвергся DDoS-атаке

Сайт Банка России примерно с 11:00 мск работает с перебоями, у многих пользователей сайт и вовсе не прогружается, рассказали Frank Media несколько активных пользователей портала ЦБ, в этом убедились и сами корреспонденты Frank Media.
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