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5koleso.ru

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В России началось производство внедорожников Haval H9: их собирают в Калининграде

Линейка рамных внедорожников Great Wall Motor калининградской сборки постепенно разрастается. Вслед за Tank 300, производство которого стартовало на «Автоторе» в июне, с сентября на конвейер завода встал Haval H9.

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