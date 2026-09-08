В России началось производство внедорожников Haval H9: их собирают в Калининграде

Линейка рамных внедорожников Great Wall Motor калининградской сборки постепенно разрастается. Вслед за Tank 300, производство которого стартовало на «Автоторе» в июне, с сентября на конвейер завода встал Haval H9.
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