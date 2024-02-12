Ливия стала хабом для продажи российской нефти в Европу Одним из основных направлений экспорта российской нефти после начала СВО стала Ливия.
Пронедра
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Ливия стала хабом для продажи российской нефти в Европу Одним из основных направлений экспорта российской нефти после начала СВО стала Ливия.
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