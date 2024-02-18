Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС: Кордочкин. клирик Мадридской епархии Московского Патриархата. Родился 7 ноября 1977 года в Лени...Как выяснилось, с...
  • Владимир Соловьев
    ДЛЯ США НАТО - КАК РЮКЗАК БЕЗ ЛЯМОК: НЕВОЗМОЖНО ПРИСПОСОБИТЬ ЕГО НА СВОЕЙ СПИНЕ И ТАЩИТЬ ЕГО ДАЛЕЕ НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА!Шольц: мы поддерж...
  • владимир рябченко
    Старая нагло-сакская забава - загребать жар чужими руками (и жизнями)... поэтому они и считают себя победЯтелами во 2...Proletären: грубо...

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Владимир Скачко Вот и стало понятно, зачем фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский провел рокировку среди своих упырей в погонах и вместо главкома ВСУ Валерия Залужного назначил Александра Сырского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх