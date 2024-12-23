Около границы России заметили разведывательный беспилотник США

RMF FM: разведывательный дрон США замечен над Польшей недалеко от границы с РФ Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен 23 декабря над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью, сообщила польская радиостанция RMF FM.