Принц Гарри заставил Карла III выбирать между ним и королевой Камиллой

Принц Гарри поставил Карла III в неловкое положение. Об этом сообщает издание The Daily Beast. Источник из королевской семьи заявил, что принц Гарри заставил своего больного отца выбирать между ним и королевой Камиллой.
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