Семья погибшего штурмана Ми-8 прокомментировала убийство Максима Кузьминова Елена ГалицкаяИспанская полиция подтвердила смерть пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, чье тело было обнаружено в городе Вильяхойос.
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