Как очистить духовку при помощи соды и уксуса

Грязная духовка – это огромная проблема для любой хозяйки. Чтобы вернуть ей прежнюю чистоту, требуется приложить немалых усилий и времени, однако далеко не все знают, что для этого совершенно не обязательно использовать специальные моющие средства.
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