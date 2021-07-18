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Как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела гладкой и без морщинок

Как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела гладкой и без морщинок

Макияж, который не подчёркивает морщинки и делает кожу более гладкой и сияющей? Да! Главное, создать правильный тон — основу любого макияжа! Ведь это уже 50% красивого и гармоничного макияжа, который будет подчёркивать достоинства и скрывать мелкие несовершенства! В этой статье рассказываю как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела ровной и гладкой (а […] The post Как наносить тональный крем на возрастную кожу, чтобы она выглядела гладкой и без морщинок first appeared on Эхо.

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