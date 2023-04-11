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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двенадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1273 =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца, а если вы наполните его Любовью, то везде будете чувствовать Любовь = Главное, когда достигнута непоколебимость моральной устойчивости, она устраняет все помехи на Пути к спасению = Глубокая и постоянная радость - это есть верный признак подлинной и достойной Космической Духовности! = "Голова поедает хвост" - это означает, что Дух работает над Материей, чтобы быть способным проявиться через неё =Делая добро для других (в чём бы оно ни выражалось), ты строишь будущее и своей бессмертной Жизни в Царствии Небесном! = Душа – это семя или частичка Бога, и в ней уже вложен свой потенциал, своё предназначение.

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