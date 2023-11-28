Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истекает. Что дальше?

Владимир Жарихин оценил результаты четырехдневного «режима тишины» Павел Еськов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Жарихин Палестинское движение ХАМАС выступило за продление перемирия с Израилем после окончания четырехдневного периода.
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