БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истекает. Что дальше?

Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истекает. Что дальше?

Владимир Жарихин оценил результаты четырехдневного «режима тишины» Павел Еськов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Жарихин Палестинское движение ХАМАС выступило за продление перемирия с Израилем после окончания четырехдневного периода.

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