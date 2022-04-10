Макс Ферстаппен: «Мы в километрах позади «Феррари», сейчас даже думать не хочу о борьбе за титул»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался разочарован сходом с дистанции Гран-при Австралии. После финиша Ферстаппен заявил, что в данный момент не видит смысла в разговорах о возможной борьбе за титул, учитывая ненадежность болида.