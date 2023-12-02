Повышение первоначального взноса: что ждет российских ипотечников Елена ВайленкоВице-премьер России Марат Хуснуллин объявил о планах правительства повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек.
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