Читатели El Confidencial: ЕС винит Россию во всем, но требует газа

О новых «газовых» угрозах со стороны РФ пишет испанское издание El Confidencial, отмечая, что не только Европа пытается избавиться от привязки к российским энергоносителям, но и Москва стремится не так уж зависеть от главного потребителя в лице ЕС.
О новых «газовых» угрозах со стороны РФ пишет испанское издание El Confidencial, отмечая, что не только Европа пытается избавиться от привязки к российским энергоносителям, но и Москва стремится не так уж зависеть от главного потребителя в лице ЕС.
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