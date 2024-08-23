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РИА «Новости»: боец Борзый призвал ВСУ выступить против украинских властей

РИА «Новости»: боец Борзый призвал ВСУ выступить против украинских властей

Украинским военным следует идти против тех, кто отдает приказы в Киеве. Об этом РИА «Новости» заявил боец с позывным Борзый из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ.

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