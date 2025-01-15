В США признали неспособность обеспечить себя важными полезными ископаемыми

США неспособны самостоятельно полностью обеспечить свои потребности в полезных ископаемых, а именно критических минералов (минералов, важных для экономической или национальной безопасности, таких как литий, кобальт и другие) и редкоземельными металлами.
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