Суд арестовал юношу на BMW за смертельное ДТП на Красном проспекте

Фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) стал 19-летний юноша.
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