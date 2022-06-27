Песков заявил о невозможности отключения России от глобального интернета

Отключить Россию от интернета невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, власти страны подготовились к тому, чтобы российский интернет продолжил существование, Россия его отключать также не собирается.
Отключить Россию от интернета невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, власти страны подготовились к тому, чтобы российский интернет продолжил существование, Россия его отключать также не собирается.
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