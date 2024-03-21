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The Moscow Post

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Коммерческий подкуп вылился в срок

Коммерческий подкуп вылился в срок

Столичный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления проектного финансирования дагестанского филиала Россельхозбанка Михаила Ильина и бывшего члена совета директоров дагестанского завода строительных материалов Нияза Оразова (раньше тоже работал в кредитной организации), сообщает корреспондент The Moscow Post.

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