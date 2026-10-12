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Культуромания

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Ранний пейзаж Кандинского «Летний день. Полдень» выставили на торги за 90 миллионов рублей

Ранний пейзаж Кандинского «Летний день. Полдень» выставили на торги за 90 миллионов рублей

Ранний пейзаж Кандинского «Летний день. Полдень» станет топ-лотом на торгах Московского аукционного дома 18 октября.

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